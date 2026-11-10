Pubblicità, Nielsen: settembre a segno più

(Teleborsa) - Settembre a segno più per gli investimenti pubblicitari in Italia che hanno chiuso a +0,2%, portando la raccolta pubblicitaria del periodo cumulato gennaio settembre a +0,5%. E' quanto riporta Nielsen che ha pubblicato i risultati Ad Intel relativi al mercato pubblicitario nel mese di settembre.



Se si esclude dalla raccolta web, la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti “Over The Top” (OTT), l’andamento nel periodo cumulato Gen./Set. 2026 si attesta a -1,9%.



“Il mercato pubblicitario in Italia conferma il segno positivo anche a settembre, chiudendo il mese a +0,2% e portando la raccolta del periodo cumulato Gen./Set. a +0.5%. Il settore mostra una sostanziale tenuta, nonostante il clima di fiducia di consumatori e imprese registri una flessione (con l'indice Istat sceso a 91,2 per i consumatori e a 95,9 per le imprese), frenato dalle persistenti incertezze dello scenario geopolitico internazionale e dalle tensioni energetiche che continuano a condizionare le aspettative economiche.” sottolinea Luca Bordin, Managing Director, Nielsen Italia “In questo contesto, l'andamento resiliente del mercato è sostenuto in particolare dalla tenuta della TV che assorbe la volatilità mensile senza subire inversioni di tendenza strutturali e dalla continua crescita del comparto Digital, mentre sul fronte della domanda si evidenzia il contributo positivo di 13 settori merceologici nel mese, guidati da Finanza/Assicurazioni e Enti/Istituzioni.”



Analizzando l'andamento dei singoli mezzi nel mese di settembre e nel dato cumulato progressivo (Gen./Set.), si evidenzia una flessione del -1,7%, il dato cumulato rimane stabile a -1,6% per il settore TV. In crescita il Cinema con +66,4% nel cumulato progressivo. Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, risulta in aumento anche la raccolta dell’intero universo Web advertising con un +3,3% nel cumulato progressivo (-3,2% considerando il solo perimetro Fcp AssoInternet).



Al contrario, si registra una flessione nel settore Stampa, dove i quotidiani segnano un calo del -8,8% nel mese (-6,6% nel cumulato progressivo), mentre i periodici flettono del -6,5% nel mese (-7,5% nel cumulato progressivo).

La Radio mostra una flessione dello -6,1% nel mese (-3,6% nel cumulato progressivo).



Nel settore Out of Home (Transit e Outdoor) si registra un incremento del +5,0% nel mese (+9,0% nel cumulato progressivo).

La Go TV registra una crescita, segnando un +15,0% nel mese e un +16,6% nel cumulato progressivo. Negativo invece il Direct Mail con una flessione del -10,9% nel cumulato progressivo.



I settori merceologici in crescita nel mese di settembre sono 13, il contributo maggiore è portato da Finanza/Assicurazioni (+22,5%), Enti/Istituzioni (+29,7%) e Industria/Edilizia/Attività (+10,1%). In calo a settembre gli investimenti di Gestione Casa(-21,9%), Bevande/Alcolici (-20,8%) e Turismo/Viaggi (-23,1%).



Relativamente ai comparti con la maggiore quota di mercato, si evidenzia, nel periodo Gen./Ago.2026, l’andamento positivo di Automobili (+6,9%), Farmaceutici/Sanitari (+8,1%) e Distribuzione (+3,8%). In calo invece Gestione casa (-16,3%), Bevande/Alcolici (-1,5%) e Abitazione (-6,9%).

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