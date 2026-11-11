Analisi Tecnica: CHF/USD del 10/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Piccolo spunto rialzista per il Franco rosso crociato contro USD, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,68%.
Lo status tecnico di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,827. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,8326, mentre il primo supporto è stimato a 0,8214.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)