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Analisi Tecnica: CHF/USD del 10/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 10/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Piccolo spunto rialzista per il Franco rosso crociato contro USD, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,68%.

Lo status tecnico di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,827. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,8326, mentre il primo supporto è stimato a 0,8214.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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