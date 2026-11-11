Milano 9:07
52.224 +0,91%
Nasdaq 10-nov
27.741 0,00%
Dow Jones 10-nov
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Londra 9:07
10.832 +0,75%
26.642 +1,12%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 10/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 10/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Piccolo passo in avanti per il cross USD contro "Loonie", che porta a casa un misero +0,52%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 1,4251, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 1,4075. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 1,4427.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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