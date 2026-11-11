Analisi Tecnica: USD/YEN del 10/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Allunga timidamente il passo il cross americano contro Yen, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,51%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 159,086. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 158,041. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 160,131.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)