Energia più cara, ma l'industria tiene: oltre l'80% delle imprese riesce ad assorbire i rincari

L'Osservatorio MECSPE racconta un'industria che reagisce puntando su rinnovabili, rinegoziazione dei contratti e digitalizzazione

(Teleborsa) - L'83% delle imprese manifatturiere prevede un aumento dei costi energetici rispetto al 2025: per il 34% i rincari saranno compresi tra il 10% e il 20%, mentre per il 13% supereranno il 20%. Nonostante questo scenario, la manifattura italiana non frena e sceglie di puntare su efficienza, innovazione e nuovi modelli produttivi, anziché ridurre la propria attività. È quanto emerge dall'Osservatorio MECSPE, la ricerca promossa dalla fiera di riferimento per l'industria manifatturiera, in programma a BolognaFiere dal 3 al 5 marzo 2027.



La percezione delle imprese trova riscontro anche nelle recenti analisi. L'Italia continua infatti a scontare un divario di costo rispetto al resto d'Europa: nel primo semestre del 2025 le aziende italiane hanno sostenuto un costo medio dell'energia superiore di circa il 30% alla media UE. A settembre, il gap ha raggiunto i 208 euro/MWh, con l'elettricità arrivata a costare il 35% in più rispetto alla Germania. Una situazione che pesa sempre più sulla manifattura, dove l'incidenza dei costi energetici sul totale dei costi di produzione è aumentata del 40% in sei anni.



Uno scenario particolarmente sfidante per i comparti ad alta intensità energetica, come fonderia e alluminio, che prevedono di registrare livelli di costo tra i più elevati. Eppure, il sentiment delle imprese resta complessivamente positivo. Per oltre 8 imprese su 10 l'impatto dei rincari sul futuro dell'azienda è considerato gestibile: il 57% ritiene che le conseguenze non comprometteranno la sostenibilità del business, mentre il 29% le giudica marginali. Solo il 5% teme ripercussioni tali da incidere sulla continuità aziendale.



La risposta delle imprese va proprio in questa direzione. La reazione prevalente non è difensiva, ma orientata all’investimento. Il 42% delle imprese prevede investimenti in rinnovabili ed efficienza energetica, il 41% trasferisce (almeno in parte) i maggiori costi sui prezzi di vendita e il 34% rinegozia i contratti di fornitura. Marginale invece il ricorso a misure di contenimento come la riduzione dei turni o dell’utilizzo degli impianti nelle ore di punta (5%). Segno di una manifattura che sceglie di affrontare la sfida energetica puntando sull’innovazione di processo più che sulla semplice razionalizzazione.



"In questo scenario, la resilienza energetica evolve da esigenza di protezione rispetto alla volatilità dei mercati a vero e proprio fattore abilitante della competitività industriale e della crescita", afferma Claudio Golino, Deloitte Central Mediterranean Energy, Resources & Industrials Leader. "Recenti analisi Deloitte evidenziano che le imprese manifatturiere italiane hanno ancora ampi margini per rafforzare la propria resilienza, ma mostra anche una relazione positiva e statisticamente significativa tra questa e le performance economico-finanziarie: livelli più elevati di resilienza si associano, in media, a risultati migliori in termini di reddito operativo. Investire in efficienza energetica, diversificazione delle fonti, autoproduzione e rinnovabili significa quindi non solo ridurre la vulnerabilità agli shock, ma creare le condizioni per sostenere gli investimenti, accompagnare la trasformazione industriale e generare valore nel lungo periodo".



"I dati dell’Osservatorio mostrano come il costo dell'energia sia ormai diventato un fattore strutturale con cui le imprese sono chiamate a confrontarsi", commenta Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE. "Per le imprese, e in particolare per i comparti più energivori, poter contare su tecnologie, soluzioni e competenze capaci di ridurre i consumi è decisivo per difendere la competitività. È esattamente su questo che lavora MECSPE: mettere in connessione imprese, fornitori di tecnologia e know-how per accompagnare il settore verso processi produttivi più efficienti e sostenibili".



In questo percorso, digitalizzazione e automazione giocano un ruolo chiave. Secondo l'Osservatorio, sono infatti tra le principali direttrici di investimento per le imprese manifatturiere, indicate rispettivamente dal 33% e dal 34% del campione. Monitorare i consumi in tempo reale, ottimizzare l'impiego di energia e materiali, migliorare le performance degli impianti e ridurre gli sprechi sono oggi obiettivi sempre più integrati nelle strategie di trasformazione industriale.



È proprio su questa convergenza tra efficienza energetica, innovazione tecnologica e competitività che si concentra il Salone Fabbrica Digitale di MECSPE, spazio dedicato alle soluzioni per la produzione avanzata e all'evoluzione dell'Industria 5.0. Dalla sensoristica all'informatica industriale, dalle piattaforme cloud ai sistemi di identificazione automatica, il Salone offre una panoramica delle tecnologie che consentono di rendere i processi produttivi più interconnessi, efficienti e sostenibili.



Su questi temi MECSPE tornerà ad accendere i riflettori dal 3 al 5 marzo 2027 a BolognaFiere, riunendo imprese, associazioni e professionisti della manifattura per confrontarsi sulle sfide e sulle opportunità che guideranno la competitività del settore nei prossimi anni.







(Foto: © pejo / 123RF)

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