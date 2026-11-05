Tenaris, utile trimestrale in crescita del 15%. Attesi ricavi ed EBITDA in aumento nel quarto trimestre

(Teleborsa) - Tenaris , colosso italiano della fornitura di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, ha chiuso il terzo trimestre 2026 con ricavi pari a 3.102 milioni di dollari, in crescita del 4% rispetto ai 2.978 milioni dello stesso periodo del 2025 e del 5% rispetto al trimestre precedente, grazie alla maggiore domanda in Nord America e all'aumento delle spedizioni verso clienti in Medio Oriente.



L'EBITDA si è attestato a 756 milioni di dollari, stabile su base annua e in crescita del 16% sul secondo trimestre, con un margine del 24,4% (21,9% nel trimestre precedente). Il risultato riflette un mix di prodotti favorevole, un'efficiente performance industriale e il rinvio di alcuni programmi di manutenzione, che hanno più che compensato l'aumento dei costi di materie prime, energia e logistica. L'utile operativo è rimasto stabile a 598 milioni. L'utile netto è salito del 15% a 521 milioni di dollari, con l'utile per ADS a 1,01 dollari (+19%). Sequenzialmente, il miglioramento operativo è stato in parte compensato da un maggiore carico fiscale e da minori contributi dalle partecipate, in particolare Ternium.



Nei nove mesi i ricavi sono cresciuti del 2% a 9.169 milioni di dollari e l'utile netto del 4% a 1.578 milioni, mentre l'utile operativo è sceso del 3% a 1.675 milioni, penalizzato anche dai maggiori dazi negli Stati Uniti. Da inizio anno Tenaris ha distribuito dividendi per 606 milioni e riacquistato azioni proprie per 90 milioni.



Sul fronte delle prospettive, la società segnala un aumento dell'attività di perforazione negli Stati Uniti, in Canada e in Argentina, oltre a nuovi investimenti in progetti offshore, mentre in Medio Oriente il conflitto continua a disturbare il traffico nello stretto di Hormuz. Per il quarto trimestre Tenaris prevede un aumento di ricavi ed EBITDA, grazie a una maggiore domanda e a prezzi più alti dei tubi OCTG in Nord America e all'aumento delle spedizioni per progetti offshore. Il quarto trimestre, secondo il gruppo, dovrebbe fissare una nuova base trimestrale per ricavi ed EBITDA in vista del 2027, in assenza di cambiamenti significativi nel contesto geopolitico.

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