Londra: brillante l'andamento di BT Group

(Teleborsa) - Avanza il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni , che guadagna bene, con una variazione del 2,00%.



L'andamento di BT Group nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di BT Group . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 2,161 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 2,106. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 2,071.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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