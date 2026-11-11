UE rivede regole tutela consumatori online

Giro di vite su marketing manipolativo e influencer. Più coordinamento fra le autorità europee e poteri diretti a Bruxelles

(Teleborsa) - La Commissione europea ha presentato una nuova proposta per rafforzare le norme di protezione dei consumatori inline, conferendo anche maggiori poteri di intervento delle autorità, nel caso di violazione delle regole con impatto significativo sui consumatori di tutto il mercato unico.



"La rapida crescita del commercio elettronico e dei mercati digitali - si sottolinea - ha trasformato il nostro modo di fare acquisti, rendendo più facile che mai per i consumatori accedere a beni e servizi. Ma questa convenienza non deve andare a scapito dell'equità. Le pratiche commerciali sleali online, come le tattiche di marketing manipolative o le tariffe nascoste, compromettono la capacità dei consumatori di compiere scelte libere e informate".



Le proposte avanzate dalla Commissione sono orientate a contrastare le pratiche sleali, armonizzare l'applicazione delle norme in tutto il mercato unico e semplificare le regole per le imprese. Il risultato sarà una migliore protezione dei consumatori che porterà risparmi fino a 13,7 miliardi di euro all'anno.



Tra le principali novità figurano: il divieto di tattiche di marketing manipolative, ad esempio le affermazioni false secondo cui un prodotto è quasi esaurito; prezzi chiari e trasparenti, specie per gli acquisti effettuati con valute virtuali in-app o nel caso di prezzi dinamici (nelle code virtuali, le aziende dovranno mostrare il prezzo corrente in tempo reale e il prezzo più alto possibile); possibilità di disattivare meccanmismi che creano dipendenza ed incoraggiano una spesa eccessiva o compulsiva, come i richiami persistenti o i sistemi simili ai giochi d'azzardo; trasparenza dell'influencer marketing, che impone agli influencer di rendere chiari i contenuti commerciali e impedisce lo sfruttamento dei minori; restrizione su annunci e prezzi personalizzati che si rivolgono ai minori o sfruttano dati sensibili; contratti e abbonamenti digitali più facili da annullare e fine di rinnovi automatici indesiderati e prove gratuite che si trasformano in trappole di abbonamento.



La proposta di legge contiene anche misure di semplificazione per le imprese che operano online. Ciò comprende obblighi di informazione precontrattuale più semplici per gli acquisti ripetuti in-app e norme più chiare su come i consumatori possono annullare gli abbonamenti ai media digitali entro il periodo di recesso.



Per rafforzare la tutela dei consumatori sono previsti anche poteri diretti di esecuzione dell'UE ed un migliore coordinamento nazionale. Per questo motivo la revisione del regolamento prevede di conferire alla Commissione poteri diretti per i casi su vasta scala che si estendono a tutto il mercato unico, con la possibilità di infliuggere ammende fino al 6% del fatturato mondiale annuo di un'impresa.



La nuova proposta prevede anche di migliorare il coordinamento delle autorità nazionali nei casi transfrontalieri, fissando i termini per le fasi principali e migliorando le modalità di coordinamento delle sanzioni, ad esempio quando le sanzioni pecuniarie sono riscosse in giurisdizioni diverse.

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