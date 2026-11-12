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Analisi Tecnica: CHF/USD dell'11/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD dell'11/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Seduta vivace per il Franco rosso crociato contro USD, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dello 0,95%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,8374, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,824. L'equilibrata forza rialzista del Franco svizzero contro Dollaro USA è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8508.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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