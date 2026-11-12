Milano 9:53
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'11/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'11/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Balza in avanti il maggiore indice americano, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,31%.

Lo scenario di medio periodo dell'S&P 500 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 7.707,9. Supporto a 7.442,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 7.973,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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