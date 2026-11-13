Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 12/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Andamento annoiato per il maggiore indice americano, che chiude la sessione in ribasso dello 0,35%.
Lo scenario di medio periodo dell'S&P 500 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 7.682,2. Supporto a 7.439,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 7.924,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)