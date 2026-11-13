Milano 12-nov
51.809 0,00%
Nasdaq 12-nov
28.289 -0,30%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 12-nov
10.863 0,00%
Francoforte 12-nov
26.772 0,00%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 12/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 12/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Andamento annoiato per il maggiore indice americano, che chiude la sessione in ribasso dello 0,35%.

Lo scenario di medio periodo dell'S&P 500 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 7.682,2. Supporto a 7.439,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 7.924,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```