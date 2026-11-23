(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre
Chiusura in profondo rosso per il maggiore indice americano, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 3,70%.
Analizzando lo scenario dell'S&P 500 si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6.741,7. Prima resistenza a 7.247,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6.572,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)