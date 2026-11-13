Analisi Tecnica: indice MDAX del 12/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre
Performance infelice per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la giornata del 12 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,70% rispetto alla seduta precedente.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'indice MDAX. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 31.074,5. Primo supporto visto a 30.642. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 30.425,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)