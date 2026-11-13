Milano 17:35
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Nasdaq 18:58
27.829 -1,63%
Dow Jones 18:58
52.243 -0,10%
Londra 17:35
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Francoforte 17:35
26.750 -0,08%

Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto -0,08%

Il DAX chiude a 26.749,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto -0,08%
Giornata fiacca per Francoforte, che porta a casa un modesto -0,08%, terminando le negoziazioni a 26.749,95 punti.
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