Milano 17:35
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Dow Jones 19:00
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Giappone: rendimento dei titoli di stato a 10 anni 2,86% alle 18:00

In breve, Finanza
Giappone: rendimento dei titoli di stato a 10 anni 2,86% alle 18:00
Il rendimento delle obbligazioni giapponesi è pari 2,86% alle 18:00.
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