Milano 17:35
51.521 -0,65%
Nasdaq 19:30
27.232 -2,55%
Dow Jones 19:30
51.707 -1,22%
Londra 18:04
10.882 -0,19%
Francoforte 17:37
26.599 -0,57%

Giappone: rendimento dei titoli di stato a 10 anni 2,89% alle 18:00

In breve, Finanza
Giappone: rendimento dei titoli di stato a 10 anni 2,89% alle 18:00
Il rendimento delle obbligazioni giapponesi è pari 2,89% alle 18:00.
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