Manovra, Federterziario: "Alle imprese servono certezze, non soltanto incentivi"

(Teleborsa) - Riduzione dei costi energetici, maggiore liquidità, incentivi stabili per le assunzioni e meno burocrazia: sono queste le priorità indicate da Federterziario nel documento di osservazioni, proposte ed emendamenti alla Legge di Bilancio 2027, depositato presso il Governo nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3174-bis.



Il presidente Nicola Patrizi e il consigliere Giuseppe Mallardo sono stati convocati oggi, 13 novembre, a Palazzo Chigi per illustrare i contenuti del documento e rappresentare le esigenze delle micro e piccole imprese, alle prese con costi crescenti, pressione fiscale, difficoltà di accesso al credito e un quadro economico e normativo caratterizzato da forte incertezza.



"La questione non riguarda soltanto la necessità di ridurre i costi, ma anche quella di poterli prevedere –dichiara Giuseppe Mallardo, consigliere di Federterziario – Quando un'impresa non sa quanto spenderà per l'energia o quali regole fiscali troverà nei prossimi mesi, è costretta a rinviare investimenti e assunzioni. Per questo chiediamo al Governo interventi concreti, ma soprattutto misure strutturali e un quadro normativo stabile, che restituisca agli imprenditori la possibilità di programmare il futuro".



Tra le priorità del documento figura proprio l'energia. "Chiediamo una riduzione strutturale degli oneri e incentivi accessibili anche alle imprese non energivore e a quelle che operano in immobili in locazione – spiega il consigliere – L'obiettivo è superare una logica emergenziale e garantire maggiore prevedibilità delle bollette, condizione indispensabile per pianificare l'attività aziendale".



Sul fronte della liquidità, Federterziario propone di ridurre dall'11% al 5% la ritenuta sui bonifici per interventi edilizi, mantenere aliquote agevolate per le micro e piccole imprese nei rapporti B2B e tutelare la compensazione dei crediti fiscali per le aziende che rispettano i piani di rateizzazione dei debiti. Tra le richieste anche lo stralcio dell'articolo 37, comma 1, che prevede un'ulteriore ripartizione in dieci anni dei crediti Superbonus.



"Le imprese hanno assunto impegni economici sulla base di regole definite e non possono ritrovarsi a fare i conti con cambiamenti successivi che ne modificano gli equilibri finanziari. La tutela dei crediti già maturati è una questione di liquidità, ma anche di affidabilità delle istituzioni. Allo stesso modo, occorre ridurre il peso delle anticipazioni fiscali, che sottraggono risorse preziose alla gestione quotidiana e agli investimenti", sottolinea Mallardo.



Occupazione e costo del lavoro costituiscono un altro capitolo centrale del documento. "La nostra proposta prevede la stabilizzazione degli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2027-2029 e suggerisce uno sgravio contributivo del 100% per i primi 36 mesi di apprendistato nelle imprese fino a nove dipendenti, per favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e rafforzare la formazione direttamente in azienda", prosegue il consigliere. Viene inoltre richiesta la stabilizzazione della detassazione degli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e dei premi di produttività.



Il documento comprende anche misure a sostegno degli investimenti e dell'innovazione: continuità delle agevolazioni edilizie, valutazione dell'estensione dell'Ecobonus al 65%, semplificazione degli incentivi per i servizi cloud e maggiore accessibilità al credito d'imposta ZES Unica per le imprese del Mezzogiorno. Sul versante finanziario si chiede di semplificare l'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI, in particolare per i finanziamenti di importo contenuto destinati al capitale circolante e agli investimenti produttivi.



Completano il quadro la riduzione degli adempimenti amministrativi secondo il principio europeo del Think Small First, la valorizzazione della formazione finanziata e della bilateralità e il rispetto dei tempi di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, anche attraverso strumenti che favoriscano lo smobilizzo dei crediti commerciali.



"Non chiediamo misure costruite esclusivamente sull'emergenza, ma condizioni che permettano alle imprese di crescere nel tempo. Le micro e piccole realtà produttive hanno bisogno di politiche proporzionate alle loro dimensioni, di strumenti accessibili e di una prospettiva normativa che non cambi continuamente. Solo così sarà possibile trasformare il sostegno alle imprese in nuova occupazione, investimenti e sviluppo per l'intero sistema economico", conclude Mallardo.

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