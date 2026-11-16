Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 13/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Sostanziale invarianza per il derivato italiano, che archivia la seduta con un -0,15%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Future sul FTSE MIB, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 51.475. Primo supporto visto a 51.200. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 51.080.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)