Milano 11:42
51.702 -0,30%
Nasdaq 13-nov
27.944 0,00%
Dow Jones 13-nov
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Londra 11:42
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Francoforte 11:42
26.722 -0,10%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 13/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 13/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Sostanziale invarianza per il derivato italiano, che archivia la seduta con un -0,15%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Future sul FTSE MIB, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 51.475. Primo supporto visto a 51.200. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 51.080.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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