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USA, ISM non manifatturiero in ottobre

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USA, ISM non manifatturiero in ottobre
USA, ISM non manifatturiero in ottobre pari a 54,5 punti, in calo rispetto al precedente 54,9 punti (la previsione era 54,8 punti).
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