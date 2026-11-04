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/ USA, ISM non manifatturiero in ottobre
USA, ISM non manifatturiero in ottobre
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04 novembre 2026 - 16.20
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ISM non manifatturiero in ottobre pari a 54,5 punti
, in calo rispetto al precedente 54,9 punti (la previsione era 54,8 punti).
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