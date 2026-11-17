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Germania, Indice ZEW in novembre
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17 novembre 2026 - 11.05
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Indice ZEW in novembre pari a 36,6 punti
, in aumento rispetto al precedente 28,1 punti (la previsione era 28,8 punti).
(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
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