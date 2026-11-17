Germania, indice ZEW sale oltre le attese a 35,6 punti a novembre

Migliora anche l'indice Eurozona a 26,5 punti

(Teleborsa) - La fiducia degli investitori in Germania migliora oltre le attese a novembre, attestandosi ai massimi da febbraio. L'indice ZEW sale infatti a 35,6 punti dai 28,1 di ottobre, superando anche le previsioni degli analisti, che si aspettavano un aumento più contenuto a 28,8 punti.



Segnali positivi anche dall'indice relativo alla valutazione della situazione economica attuale, migliorato più delle attese, passando da -35,9 punti a ottobre a -33,2 punti a novembre, a fronte di un consensus di -35 punti.



L'indagine - si legge in una nota dell'istituto - continua a mostrare un quadro eterogeneo tra i vari settori, con un divario che emerge in particolare nei settori ad alta intensità energetica: l'industria chimica e farmaceutica, così come quella elettrica, hanno registrato aumenti, alcuni dei quali consistenti, mentre le prospettive sono peggiorate nel settore metallurgico. L'indicatore per il settore delle costruzioni si spinge ancora più in territorio negativo.



"Le aspettative migliorano a novembre. L'economia tedesca rimane sulla via della ripresa, seppur a un ritmo lento. L'aumento degli ordini manifatturieri e il calo dei prezzi del petrolio dovrebbero sostenere la ripresa. Finora il pilastro della ripresa è stata la spesa pubblica, ma ciò suscita crescenti preoccupazioni sulla sostenibilità del debito pubblico", commenta Achim Wambach, PhD, presidente dello ZEW.



Migliora anche l'indicatore relativo alla Zona Euro, portatosi a 26,5 punti da 18,5 punti, risultando anche superiore ai 19,1 attesi.









(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

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