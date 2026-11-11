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Produzione industriale Italia (MoM) in settembre

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Produzione industriale Italia (MoM) in settembre
Italia, Produzione industriale in settembre su base mensile (MoM) +1,2%, in aumento rispetto al precedente -1,2% (la previsione era +0,7%).

(Foto: © htganzo / 123RF)
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