(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
Composto ribasso per il derivato italiano, in flessione dell'1,44% sui valori precedenti.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Future sul FTSE MIB. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 51.105, con il supporto più immediato individuato in area 49.895. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 49.495.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)