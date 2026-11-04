Milano 17:35
51.031 +2,18%
Nasdaq 19:38
28.534 +1,25%
Dow Jones 19:38
53.295 +2,91%
Londra 17:35
10.829 +1,79%
Francoforte 17:35
26.438 +2,22%

Borsa: Corre il mercato di Milano, in progresso del 2,18%

Il FTSE MIB chiude a 51.031,02 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre il mercato di Milano, in progresso del 2,18%
Ottima performance per Milano (+2,18%), che archivia la giornata a 51.031,02 punti.
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