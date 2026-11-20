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Borsa: Parigi soffre all'inizio delle contrattazioni (-0,75%)
Il CAC40 ha iniziato gli scambi a 8.020,19 punti
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Finanza
20 novembre 2026 - 09.03
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L'Indice di Parigi registra una flessione dello 0,75%, a quota 8.020,19 in apertura.
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