Germania, accelerano i prezzi alla produzione a ottobre

Dinamica guidata in gran parte da un aumento dei prezzi dell’energia

(Teleborsa) - Accelera la crescita tendenziale dei prezzi alla produzione in Germania a settembre. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria hanno registrato un incremento annuale dell'8,1%, dopo il +6,7% registrato il mese precedente, superando il +7,2% indicato dagli analisti. Tale andamento è guidato in gran parte da un aumento del 18,7% dei prezzi dell’energia in un contesto di persistenti tensioni in Medio Oriente. Aumenti notevoli includono nafta (76,7%), gasolio da riscaldamento leggero (97,2%) e combustibili (38,4%). Escludendo l'energia, i prezzi alla produzione sono aumentati del 3,6%.



Su base mensile, i prezzi hanno segnato un rallentamento al 1,4%, dopo il +1,9% di settembre, ma risultando al di sopra dello 0,9% atteso dagli analisti.

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