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Bilancia commerciale Giappone in ottobre
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18 novembre 2026 - 07.00
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Bilancia commerciale in ottobre pari a -476,5 Mld ¥
, in aumento rispetto al precedente -556,5 Mld ¥ (la previsione era -956 Mld ¥).
(Foto: Guillermo Gavilla / Pixabay)
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