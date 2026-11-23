(Teleborsa) - Chiusura del 22 novembre
Seduta trascurata per il CABLE, che archivia la giornata con un controllato +0,04%.
Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,3067 con tetto rappresentato dall'area 1,3136. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,304.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)