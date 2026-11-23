Applied Digital sigla un nuovo contratto da 5,4 miliardi di dollari per infrastrutture AI

Ricavi contrattualizzati oltre 41 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Applied Digital ha siglato un nuovo accordo di locazione della durata di 18 anni con un hyperscaler di primo livello e con rating investment grade, per la fornitura di 150 MW di capacità IT destinata alle infrastrutture di intelligenza artificiale. Il contratto prevede ricavi garantiti per circa 5,4 miliardi di dollari nel periodo iniziale, che potrebbero salire a 12,7 miliardi considerando tutte le opzioni di rinnovo.



Grazie al nuovo accordo, i ricavi complessivi già contrattualizzati da Applied Digital superano i 41 miliardi di dollari. Includendo tutte le opzioni di rinnovo previste nei contratti, il valore potenziale complessivo si avvicina invece ai 100 miliardi di dollari.



Portafoglio infrastrutturale in crescita

La società ha sottolineato che il nuovo contratto prevede condizioni commerciali migliorative rispetto ai precedenti accordi, tra cui tariffe più elevate e una maggiore visibilità sui ricavi grazie alla durata di 18 anni.



Con quest'ultima operazione, il portafoglio di Applied Digital supera 1,6 GW di capacità IT critica contrattualizzata e raggiunge 2,2 GW di capacità di picco collegata alla rete elettrica. Inoltre, circa il 75% dei ricavi contrattualizzati nel periodo base proviene da clienti con rating investment grade, un elemento che rafforza la qualità creditizia del portafoglio.



Investimenti e tempi di realizzazione

Sul fronte finanziario, il gruppo prevede di sostenere lo sviluppo dei nuovi progetti attraverso una struttura che combina capitale proprio, la partnership azionaria da 5 miliardi di dollari con Macquarie Asset Management e finanziamenti dedicati ai singoli progetti, supportati dai contratti di locazione a lungo termine.



Il CFO Saidal Mohmand ha indicato che il completamento dei finanziamenti per Delta Forge 1 e Polaris Forge 3 è atteso nel primo trimestre del 2027, mentre quello relativo a Delta Forge 2 è previsto nel secondo trimestre dello stesso anno.



La consegna della nuova capacità dovrebbe iniziare nella prima metà del 2028, subordinatamente al completamento delle fasi di sviluppo, agli accordi con i fornitori di energia e alle necessarie autorizzazioni regolamentari.

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