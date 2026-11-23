San Bellino, grazie alla fibra servizi pubblici smart. La rete di Open Fiber abilita IA

(Teleborsa) - Le infrastrutture digitali migliorano i servizi pubblici, avvicinano cittadini e amministrazioni e rendono l’innovazione accessibile anche nei piccoli centri. È quanto è accaduto a San Bellino, piccolo comune della provincia di Rovigo, dove la rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) realizzata da Open Fiber nell’ambito del Piano Banda Ultra Larga ha creato le condizioni per sperimentare un nuovo modello di innovazione civica basato sull’intelligenza artificiale.









La storia è quella di Bellina, progetto nato per trasformare il piccolo centro del Polesine in un laboratorio di “umanesimo digitale”, dove l’intelligenza artificiale viene inserita all’interno di un modello sociale inclusivo e utilizzata per migliorare concretamente la vita dei cittadini. Una sperimentazione che parte da un principio: la tecnologia non deve sostituire il rapporto tra amministrazione e comunità, ma contribuire a renderlo più semplice, diretto e accessibile.



Una sfida particolarmente importante in un territorio in cui il 28% della popolazione ha più di 65 anni e la bassa alfabetizzazione digitale rischia di trasformare la digitalizzazione dei servizi in una nuova barriera. Bellina nasce proprio dalla volontà di superare un modello in cui la burocrazia viene semplicemente trasferita dalla carta allo schermo, senza produrre una reale semplificazione e con il rischio di aumentare la distanza tra cittadini e pubblica amministrazione.



L’intelligenza artificiale prevista dal progetto viene sviluppata in collaborazione con l’Università di Padova, utilizzando dati affidabili e chiusi quando necessario, e co-progettata insieme ai dipendenti comunali. L’AI sarà impiegata anche per automatizzare le attività più ripetitive degli uffici e ridurre il carico burocratico, liberando tempo da destinare alle attività a maggiore valore aggiunto e al rapporto con i cittadini.



Al centro del progetto c’è infatti la comunità. Bellina prevede incontri pubblici, percorsi di alfabetizzazione digitale e un accesso progressivo a strumenti e applicazioni, con l’obiettivo di accompagnare i cittadini nell’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie e fare in modo che anziani e persone con minori competenze digitali non rimangano esclusi dai servizi.



A rendere possibile questa sperimentazione è la disponibilità di una connessione stabile, sicura e ad alte prestazioni. San Bellino è stato il primo Comune del Veneto in cui sono stati avviati i lavori del Piano Banda Ultra Larga. Un percorso che l’amministrazione ha continuato a sostenere nel tempo: dal 2020 il Comune concede infatti un contributo a fondo perduto di 100 euro ai cittadini che attivano un servizio di connettività FTTH.



Oggi la rete ultraveloce interamente in fibra di Open Fiber consente al Comune di utilizzare servizi digitali evoluti, dalla gestione sicura dei dati pubblici alle piattaforme cloud e alle applicazioni di intelligenza artificiale, creando le condizioni necessarie per sviluppare Bellina e sperimentare nuovi strumenti al servizio della comunità.



“Senza Open Fiber non avremmo nemmeno immaginato Bellina. La disponibilità di una connessione stabile, veloce e sicura ci permette di utilizzare l’innovazione per migliorare concretamente i servizi e il rapporto con i cittadini. La nostra idea è che non sia l’intelligenza artificiale a insegnare al Comune, ma il Comune a educare l’intelligenza artificiale: partendo da dati affidabili, dalle competenze dei nostri dipendenti e soprattutto dai bisogni della comunità. Vogliamo che la tecnologia ci aiuti a ridurre il peso delle attività ripetitive e a recuperare tempo da dedicare alle persone, accompagnando tutti in questa trasformazione e senza lasciare indietro nessuno”, afferma Aldo D’Achille, Sindaco di San Bellino.



“Noi siamo stati i primi a collegarci – racconta Chiara Vascon, farmacista di San Bellino – Tutto il nostro lavoro dipende dalla rete, dallo scarico e trasmissione delle ricette elettroniche, ai servizi del centro unico di prenotazioni della azienda sanitaria locale fino ai pagamenti. Anche l’aspetto fiscale necessita ormai di trasmissione elettronica”.

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