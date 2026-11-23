(Teleborsa) - "Non sono convinto che un aumento dei tassi da 25 punti base a dicembre
sarà sufficiente a contenere completamente l'inflazione", sebbene non ci sia l'urgenza
di un ulteriore intervento, dato che i preoccupanti effetti di secondo livello si stanno manifestando solo gradualmente.
E' quanto ha affermato Gediminas Simkus
, governatore della banca centrale lituana e membro del consiglio direttivo della BCE
, in un'intervista alla Reuters, specificando che "quanto altro dovremo fare dipenderà anche in larga misura dall'esito delle trattative salariali".
Mentre alcuni economisti affermano che il mercato del lavoro sia più debole rispetto agli anni precedenti e che ciò impedisca all'inflazione elevata di incidere sui salari, secondo Simkus la disoccupazione è ancora piuttosto bassa
ed è quindi naturale che i sindacati chiedano di recuperare la perdita di potere d'acquisto.
Il policy maker osserva poi che le pressioni sui costi di cibo, carburante e utenze, quelli più attentamente monitorati dalle famiglie, potrebbero avere un impatto eccessivo
sulle aspettative dei consumatori.
A incidere ulteriormente sono i bassi livelli di scorte di gas naturale
in vista dell'inverno che potrebbero spingere i prezzi dell'energia.
Simkus ritiene tuttavia che non ci siano forti pressioni
tali da richiedere di "agire rapidamente di nuovo dopo dicembre", avvertendo però che "se le pressioni inflazionistiche dovessero persistere
, potrebbe essere necessario un ulteriore inasprimento della politica monetaria il prossimo anno."
Le parole del Governatore della banca lituana si aggiungono a quelle pronunciate nei giorni scorsi da altri membri della BCE. Tra questi, Emmanuel Moulin, governatore della Banca di Francia
, secondo il quale che i responsabili delle politiche economiche hanno ancora del lavoro
da fare per ripristinare la stabilità dei prezzi. "L'inflazione nella zona euro è attualmente al 4%, il doppio del nostro obiettivo", ha dichiarato venerdì sera a France 5. "Pertanto, dobbiamo riportare l'inflazione al nostro obiettivo del 2%", ha aggiunto, precisando che ciò contribuirà anche a ridurre i tassi sui mutui.
"La BCE come tutte le banche centrali mondiali
in questo momento si trova di fronte a una serie di scelte complicate perché dobbiamo decidere quanto forte spingere con l'acceleratore dei tassi di interesse per contenere l'inflazione senza arrecare danni inutili, non produttivi alla crescita", è quanto sostiene il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta
, aggiungendo che Francoforte ha "mantenuto un buon equilibrio aumentando i tassi due volte senza eccesso di zelo con moderatezza".
Il funzionario portoghese Alvaro Santos Pereira
ha dichiarato che la pressione al rialzo sui prezzi al consumo
è forte e continua a intensificarsi. Una osservazione che lascia intendere il suo sostegno a un ulteriore inasprimento della politica monetaria, avendo espresso preoccupazione in particolare per le pressioni inflazionistiche derivanti dal "gas naturale, dai trasporti e, più in generale, dalle catene di approvvigionamento".