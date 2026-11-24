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Germania, Indice IFO in novembre
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24 novembre 2026 - 10.15
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Indice IFO in novembre pari a 90,6 punti
, in aumento rispetto al precedente 90,1 punti (la previsione era 90,5 punti).
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