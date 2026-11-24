(Teleborsa) - "La Borsa è stata un'esperienza decisamente positiva: abbiamo oltre 100 anni di storia e continuiamo a crescere nel manifatturiero in maniera inesorabile e con risultati soddisfacenti. Ma dal punto di vista della capitalizzazione è una schifezza
, anche se non abbiamo più debiti e cresciamo". Guido Cami
, CEO di Industrie Chimiche Forestali
, riassume in poche parole quello che la prima Ricerca annuale di AssoNEXT dice in molte pagine
. Le 316 società quotate sotto il miliardo fatturano 57,6 miliardi, danno lavoro a oltre 105 mila persone, hanno più patrimonio che debiti e, secondo gli analisti, cresceranno ancora. Eppure in Borsa valgono molto meno di quanto un fondo di private equity pagherebbe per comprarle.
È un nodo noto da anni, che la ricerca ha il merito di misurare in modo sistematico
. E che all'evento di presentazione imprese e operatori hanno affrontato apertamente, senza nascondersi dietro i numeri.Le stesse ricette, da anni
"Sono numeri non entusiasmanti, ma sono quelli con cui abbiamo a che fare", ha ammesso Guglielmo Manetti
, amministratore delegato di Intermonte e consigliere di AssoNEXT. "Il mercato italiano oggi sicuramente ha bisogno di essere sostenuto dal legislatore
. Alcune ricette non sono particolarmente innovative, le ripetiamo da anni, ma è perché pensiamo che dietro ci sia un enorme valore per le aziende".
Alcune ricette tornano quindi da anni, ma non tutte sono rimaste sulla carta
. AssoNEXT rivendica il bonus IPO, la riforma del TUF, il FNSI e la semplificazione dell'uplisting dall'EGM. C'è anche il dietrofront del Governo sulla PEX: le soglie introdotte con l'ultima legge di bilancio rendevano meno conveniente per le holding investire nelle PMI quotate e sono state cancellate in primavera. Ottenere una misura, però, non sempre è bastato. I PIR, dopo il boom iniziale, hanno conosciuto anni di riscatti che hanno svuotato proprio i titoli più piccoli. Il fondo di fondi pubblico è stato atteso a lungo come la svolta. Quando finalmente è arrivato, i soldi sono andati soprattutto dove la liquidità c'era già
. Per questo l'agenda ora si sposta un passo più avanti: estendere il bonus IPO alle quotazioni indirette e alle aggregazioni, riformare i PIR, introdurre i SIA
, finanziare la ricerca indipendente e portare casse, assicurazioni e fondi previdenziali nel capitale delle PMI. Resta scoperta, per ora, proprio la fase delle aggregazioni, quella in cui le piccole dovrebbero diventare medie.Simone Strocchi
, presidente di Electa Ventures e consigliere di AssoNEXT, non nasconde la delusione: "Il FNSI è una ciambella con un buco non troppo soddisfacente
, ma qualcosa abbiamo portato a casa e qualche soldo arriverà sul comparto delle PMI quotate, anche sull'EGM". Sui PIR è ancora più tagliente: "Li avevamo scritti male, con una percentuale da prefisso telefonico che arrivava sulle small e mid cap". Ora AssoNEXT chiede di alzare dal 5% al 20% la quota destinata alle imprese minori.Il recinto della liquidità
Il nodo vero resta quello di sempre, e Cami lo descrive senza giri di parole: "Siamo piccoli e quando qualcuno investe denaro su di noi entra in un recinto da dove non riesce più a uscire per la scarsa liquidità
, essendo poi costretto a svendere i titoli. Quindi, o si innamorano di noi finché non troviamo una way-out solida, oppure si accontentano dei dividendi".
È il circolo vizioso che la ricerca fotografa con un dato preciso. Il 55,8% delle società coperte dagli analisti ha un solo broker, quota che sull'EGM sale al 74%. Senza più coperture i fondi non entrano, senza fondi non si scambia, senza scambi nessuno paga una nuova analisi. Luca Tavano
, Head of Mid & Small Caps di Borsa Italiana-Euronext
, indica l'unica via d'uscita che finora abbia funzionato: "Ci devono essere incentivi a investimenti su società che per loro natura non sono liquide
. Il fatto che non accade è perché spesso gli investitori non possono investire in società con un flottante limitato, ma queste società hanno una loro ragione di essere sul mercato, e dal punto di vista del conto economico vanno bene".
C'è però anche un problema di offerta, che la community fatica ad ammettere. Lo stesso Strocchi riconosce che negli ultimi anni l'Italia ha avuto il maggior numero di quotazioni tra i mercati Growth europei, "ma stiamo portando una polverizzazione di proposte". IPO sempre più piccole, flottanti minimi, società che dopo il debutto il mercato ha semplicemente dimenticato. Lukas Plattner, partner di ADVANT Nctm e membro del Comitato Scientifico di AssoNEXT, propone di ribaltare la prospettiva: "In un certo senso l'EGM dovrebbe passare da trading venue a training venue
. Bisognerebbe pensare di portare anche le medie e grandi sull'EGM, come è successo con Technoprobe
ma anche con ICOP più recentemente
: sono belle società che vanno sul mercato per 18 mesi e poi fanno il salto naturale sul mercato principale".Salire di listino, a fatica
La ricerca celebra le 32 società passate da AIM/EGM al mercato principale
, il cui valore si è moltiplicato per oltre sei volte e mezzo. È il caso di successo da mostrare agli imprenditori, ma è anche, per definizione, un campione di chi ce l'ha fatta. E chi ce la fa racconta che la strada non è in discesa. Filippo Leone
, CFO di Intred
, appena approdata sullo STAR
, lo dice chiaramente: "Non è stato un passaggio senza fatica, ci aspettavamo una semplificazione che in realtà non c'è stata tanto. In ogni caso è un momento di crescita e stimolante, ma rischia di scoraggiare imprenditori e società a fare eventuali operazioni di questo tipo".
Il motivo per cui Intred ha fatto il passo dice molto sul mercato: gli investitori istituzionali incontrati negli anni non volevano investire su un mercato non regolamentato come l'EGM. Per Kruso Kapital
, racconta il CFO Carlo Di Pierro
, il trasloco è arrivato
insieme all'uscita da un gruppo bancario (Banca Sistema
): il flottante è passato da quasi zero al 40% e sono comparsi volumi che prima non c'erano
.Il paradosso fiscale
Poi c'è il Governo. Da una parte promuove il fondo di fondi, discute di conti di risparmio
sul modello svedese, riforma il TUF. Dall'altra, con la legge di bilancio, propone di raddoppiare di nuovo la Tobin tax
, dopo il raddoppio dello scorso anno. "In un momento in cui andiamo tutti in Parlamento con tutte le nostre proposte sui SIA, ci troviamo l'aumento della Tobin tax nella legge di bilancio. Diciamo che la strada così è un po' in salita
", ha osservato ironicamente Tavano.
AssoNEXT chiede almeno di alzare da 500 milioni a un miliardo la soglia di esenzione
, come in Francia e Spagna. È il minimo sindacale. Ma resta la domanda di fondo: che segnale arriva a un imprenditore che valuta la quotazione, quando lo Stato incentiva a comprare azioni italiane e nello stesso momento rende più caro farlo?Un problema di categoria o del Paese?
La critica più facile, davanti a una ricerca fatta da broker e advisor che chiedono incentivi per il mercato su cui lavorano, è quella del conflitto di interessi. Strocchi la anticipa: "Non stiamo solo mettendo l'attenzione su un cluster di aziende nell'interesse dei soggetti che rappresentiamo. Non è un problema di categoria, ma dell'Italia intera e del suo tessuto produttivo
. L'unica alternativa è che l'esito della loro crescita finisca nelle braccia di un consolidatore internazionale. Ma noi pensiamo che l'interesse dell'Italia sia invece di conservare capacità strategica industriale".
I numeri di Manetti gli danno una sponda. In Italia circa 3.000 miliardi di valore aziendale si dividono tra 1.200 miliardi di quotate e 1.800 di non quotate: la parte quotata vale circa il 40% del totale, contro il 65% della Francia, il 70% della Germania e il 57% della Spagna. Le PMI pesano appena il 3% del listino italiano
. Un Paese di imprese che in Borsa quasi non si vedono.
La ricerca ha il merito di mettere i numeri sul tavolo, e dal prossimo anno servirà anche da metro di giudizio. Dirà se le misure strappate finora, e quelle ancora in agenda, avranno chiuso almeno in parte il divario tra ciò che le PMI valgono e ciò che il mercato è disposto a pagare. Molto dipenderà dal Governo, che dovrà scegliere tra incentivare la Borsa e tassarla
. Un pezzo, però, toccherà anche al mercato: portare in quotazione imprese che abbiano davvero le spalle per starci.