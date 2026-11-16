FNSI, dieci mesi dopo: l'EGM resta a secco, lo STAR scambia di più ma non sale

(Teleborsa) - Dieci mesi dopo la partenza, il Fondo Nazionale Strategico Indiretto
(FNSI) ha portato denaro sul listino delle medie imprese, ma non sull'Euronext Growth Milan
(EGM). Da febbraio a ottobre 2026, i mesi in cui i fondi nati sotto l'ombrello di CDP hanno iniziato a investire, l'EGM ha scambiato in media 7,4 milioni di euro al giorno. È l'8% in meno dello stesso periodo del 2025, mentre il resto di Piazza Affari cresceva del 12%. I contratti giornalieri sul mercato delle PMI sono scesi di un quarto.
Lo STAR, al contrario, ha toccato il massimo degli ultimi otto anni: 136 milioni di euro scambiati al giorno nei primi dieci mesi, un terzo in più del 2025. Ma a guardare i dati titolo per titolo, il merito del FNSI è difficile da isolare. In ogni caso, il timore che circolava tra gli operatori fin dal lancio, che all'EGM sarebbero arrivate solo le briciole, trova conferma nei dati di mercato.Cinque fondi operativi, uno ritirato, alcuni ancora in raccolta
Il FNSI è un fondo di fondi chiuso, sottoscritto dal MEF e gestito da CDP. Non compra azioni direttamente: sottoscrive fino al 49% di fondi di nuova costituzione di diritto italiano, con un ticket minimo di 35 milioni. Il restante 51% deve arrivare da investitori privati. Ogni fondo deve investire almeno il 70% del patrimonio in società quotate in Italia fuori dal FTSE MIB, esclusi banche, assicurazioni e finanziarie. All'evento di lancio del 23 gennaio a Palazzo Mezzanotte le SGR selezionate erano tredici
. Oggi i fondi pienamente operativi sono cinque
: Amundi Crescita Italia, Arca Sviluppo Italia, Eurizon FIA Sviluppo Italia, Generali Future Leaders Italia e Miria SMID Cap Italia. Dalle schede prodotto il fondo Amundi
risulta a 169 milioni, Generali
a 157, Eurizon a 124 sommando le due classi, Arca a 104. Per Miria il dato non è pubblico, ma presupponendo un centinaio di milioni, il totale supera i 650 milioni di euro.
Gli altri sono in ritardo. Algebris ha rinunciato
: il fondo Tricolore PMI, che puntava
a una raccolta minima di 70 milioni, è stato messo da parte. Anima
sta ancora raccogliendo. Equita
, che punta a 100 milioni con un tetto a 170, ha superato il minimo di impegni richiesto e l'avvio dell'operatività del fondo Equita Rilancio Small Caps Italia è attesa nel trimestre in corso. Ersel con Fondersel Opportunità Italia ha raccolto adesioni da casse previdenziali e conta di raggiungere la soglia entro fine anno. Anthilia e AcomeA
non fanno filtrare nulla. A settembre il sottosegretario all'Economia Federico Freni indicava
in 560 milioni la raccolta fin lì, contro un obiettivo di 750 da raggiungere entro il 2027.Dove vanno i soldi: un universo in cui l'EGM molto poco
Le briciole erano scritte nei numeri prima ancora che nelle scelte
dei gestori. Intermonte, a gennaio, aveva calcolato l'universo investibile dei fondi FNSI: 297 società quotate fuori dal FTSE MIB e fuori dal settore finanziario, per 140 miliardi di capitalizzazione e 56 miliardi di flottante. Le 163 società dell'EGM incluse in quel perimetro valevano 8,5 miliardi, ma con un flottante medio del 21% il valore realmente acquistabile si fermava a 1,8 miliardi. È il 3,2% del flottante investibile. Parametrato ai fondi finora operativi, si tratta di circa 20 milioni di euro per l'EGM.
La direzione si scorge nell'unico fondo che pubblica un factsheet, Generali Future Leaders Italia. A fine settembre le prime dieci posizioni erano Reply
, De'Longhi
, SECO
, Leonardo
, Avio
, LU-VE
, Interpump
, doValue
, ICOP
e Cembre
: tutti titoli dello STAR (e i più liquidi del segmento) e del mercato principale. È una scelta che dipende anche dai mandati. "Se si vanno ad analizzare i fondi già attivi all'interno del FNSI, alcuni hanno proprio nel benchmark il FTSE MidCap
e quindi devono investire in modo prioritario su questi titoli, con la conseguenza che sull'EGM arriva poco", osserva Marco Greco
, co-fondatore e co-amministratore delegato di Value Track SIM.I numeri di Borsa: lo STAR corre zoppica, l'EGM perde ancora terreno
Le elaborazioni di Teleborsa sui dati Euronext
sugli scambi confermano la divergenza
. Nei primi dieci mesi del 2026 l'intera Piazza Affari ha scambiato 3,87 miliardi di euro al giorno, il 13% in più dello stesso periodo del 2025. Lo STAR è salito a 136 milioni al giorno: il 35% in più del 2025 a parità di titoli, perché nel 2026 il segmento non ha avuto nuovi ingressi. L'EGM è sceso a 7,5 milioni (-6%), e i contratti giornalieri sono calati del 24%, a circa 2.500.Per l'EGM il rallentamento si è accentuato nella seconda parte dell'anno
. Nel primo semestre il mercato scambiava 7,6 milioni al giorno, il 2% in più dello stesso periodo del 2025; da luglio a ottobre si è fermato a 7,3 milioni, il 16% in meno. "Nella prima parte dell'anno avevo visto un po' più di frizzantezza dal punto di vista dell'interesse, dei volumi e anche delle performance di alcuni titoli, che si erano ripresi in maniera interessante", conferma Greco. "Ora ci stiamo avvicinando a fine anno un po' più mosci".
Lo STAR però non cresce in modo uniforme. Da solo Avio, sostenuto dal tema spazio e difesa, è passato da 11 a 33 milioni di scambi al giorno e spiega quasi due terzi dell'aumento del segmento. Senza Avio, lo STAR cresce del 14%, in linea con il resto del mercato
. Attribuire al FNSI la corsa dello STAR, quindi, è difficile, anche perché pure in questo segmento c'è uno zoccolo duro di titoli che scambia pochissimo.Il calo dell'EGM, invece, non è nato quest'anno
. Il picco risale al 2021, l'anno del boom delle quotazioni, quando il mercato scambiava 17,7 milioni al giorno. Da allora il dato è sceso ogni anno: oggi è del 58% più basso, e del 35% sotto il 2019. Nello stesso periodo le società quotate sono passate da 132 a 205, per cui gli scambi medi per società sono crollati: da 114.000 euro al giorno nel 2021 a 36.000. Il peso dell'EGM sugli scambi complessivi di Piazza Affari è sceso dallo 0,74% del 2021 allo 0,19%. Lo stesso quadro emerge dalla velocity
, cioè la quota della capitalizzazione che passa di mano in un anno. Sull'EGM è scesa dal 51% del 2021 al 18%, mentre sullo STAR è salita al 75% e sull'intera Borsa sfiora il 90%.
Il dato più netto riguarda i singoli titoli. Il 39% delle azioni EGM scambia meno di 10.000 euro al giorno
: erano il 15% nel 2019 e il 9% nel 2021. Il titolo mediano dell'EGM scambia 15.500 euro al giorno con sette contratti per seduta, contro i 42.000 euro del 2019. Nello STAR il titolo mediano scambia 672.000 euro al giorno, 43 volte tanto.Le prime tracce sull'EGM: due IPO e qualche pacchetto di azioni
Qualcosa sull'EGM si è mosso, ma sul mercato primario. I fondi operativi hanno partecipato alle IPO
di Alia Mentis
e Giunti Psychometrics
, entrambe sull'EGM e interamente in aumento di capitale. Alia Mentis, società trevigiana di materiali compositi avanzati, ha debuttato
a fine giugno raccogliendo circa 35 milioni, con una domanda pari a oltre tre volte l'offerta. Giunti Psychometrics, specializzata in test e valutazione psicologica, è arrivata
in Borsa a luglio con 17 milioni. Sono due operazioni sopra la soglia di 10 milioni di offerta primaria
fissata dal regolamento FNSI.
Tra le società già quotate, qualcuna ha sfruttato operazioni legate al FNSI per incrementare il flottante
. L'ultima, il 30 ottobre, è stata Ubaldi Costruzioni
, che ha ceduto
al fondo Generali Future Leaders Italia 210.000 azioni proprie, il 2,14% del capitale, per 1,16 milioni. Il presidente Gennaro Picarelli ha parlato di un segnale di fiducia che allarga la base azionaria e rafforza la liquidità del titolo. Nei primi dieci mesi dell'anno Ubaldi ha scambiato in media 31.000 euro al giorno: per comprare la stessa quota in Borsa sarebbero servite più di sette settimane di scambi.
A febbraio, in coincidenza con il lancio del FNSI, Kaleon
, la società della famiglia Borromeo che gestisce Isola Bella e le altre Terre Borromeo, ha fatto entrare
investitori istituzionali italiani nell'ambito del FNSI. Il socio di maggioranza ha venduto l'1,1% del capitale per 600.000 euro. Cube Labs
, venture builder nel settore sanitario quotato sull'EGM Professionale, a giugno ha deliberato
un aumento di capitale riservato fino a 4 milioni di euro e il comunicato citava espressamente i veicoli del FNSI tra i possibili sottoscrittori. A oggi, fa sapere la società, non ci sono state sottoscrizioni da parte di fondi o veicoli riconducibili al FNSI.
Nemmeno i conti aiutano. Secondo una ricerca di Value Track di inizio novembre, che aggrega le stime su 177 società EGM, il consenso sul 2026 è stato tagliato
rispetto a luglio: -7% il margine operativo lordo, -19% gli utili. Il valore della produzione aggregato è comunque atteso in crescita del 15%, acquisizioni comprese, a 11,4 miliardi, con un margine EBITDA del 12,1% e un debito netto pari a una volta l'EBITDA. Ai prezzi attuali l'EGM tratta a 7,8 volte l'EBITDA e 18,7 volte gli utili attesi per il 2026, multipli che scendono a 6,1 e 13,9 volte sul 2027.
Per Greco la scarsa liquidità ha cause note, come il flottante basso e la poca copertura degli analisti, ma pesano anche i fondamentali
. "Perché uno dovrebbe fare l'investitore attivo su una società i cui fondamentali non sono interessanti? Uno prima deve fare i compiti a casa e poi sperare che il mercato reagisca". E la fatica non riguarda solo l'EGM. "Le società STAR, che sono quelle più esposte alla concorrenza, ti stanno segnalando che la situazione non è così rosea", spiega. Il mercato principale, secondo Greco, dà indicazioni meno sincere, perché pesano le banche legate ai tassi e le società energetiche legate al petrolio. "Dallo STAR in giù ci sono veramente aziende rappresentative del tessuto imprenditoriale italiano, e quello che vedi è che fanno tutte un po' fatica".
L'ultima analisi
di Value Track sulle trimestrali dello STAR dà corpo a questa lettura. Nei primi nove mesi i ricavi aggregati di 55 società del segmento sono cresciuti del 15%, ma solo del 4,6% al netto delle acquisizioni, e il margine operativo lordo è sceso di quasi 70 punti base. Poco più di un'azienda su quattro ha generato cassa. In dodici mesi le stime sugli utili 2026 sono state tagliate del 16% per lo STAR e del 17% per l'EGM, mentre per il FTSE MIB sono state alzate del 3%. Anche in Borsa il FTSE Italia Star guadagna appena l'1,3% da inizio anno, il peggior risultato tra gli indici italiani, contro il 15,4% del FTSE MIB e l'8,2% del FTSE Italia Growth.I soldi ai fondi sbagliati: le critiche e la difesa del governo
Per Massimo Fuggetta
, fondatore di Bayes Investments, con un passato in JPMorgan
e ai vertici di Sanpaolo IMI Asset Management, il problema è nel disegno dello strumento. "Sull'FNSI il problema non è che chi poteva partecipare non ha partecipato per i troppi ostacoli, ma che i soldi sono stati dati ai fondi sbagliati
", spiega. "Sono andati alle grandi società del risparmio, quelle che gestiscono i PIR, mentre i gestori specializzati che potevano mettere su un fondo ad hoc sono stati tagliati fuori dalla soglia minima di un miliardo di masse per SGR".
Fuggetta non pensa solo al proprio fondo (che era quello con l'esposizione più elevata all'EGM negli anni buoni e che poi è stato chiuso dopo gli ultimi anni difficili): "Penso anche a tanti altri soggetti che in questi anni hanno dimostrato di saper lavorare bene su questa asset class, come First Capital
, Smart Capital
e altri. Questi avrebbero dovuto essere il focus del progetto". L'alternativa era già sul tavolo nel Manifesto di fine 2023: CDP avrebbe dovuto investire per prima alcune centinaia di milioni, invitare gli istituzionali ad arrivare a un miliardo e poi distribuire 100 milioni a ciascuno dei gestori più focalizzati sulle piccole imprese. "Non c'era la necessità di creare fondi nuovi o di limitarsi a quelli di diritto italiano", dice. "Invece CDP si è tirata fuori dall'invitare gli istituzionali ed è toccato alle SGR andare a trovare i fondi
. È stata fatta un'operazione in maniera opposta a come andava fatta, se l'obiettivo era supportare l'investimento in PMI. Era un flop fin dall'inizio e flop si è dimostrato". C'è poi un problema di distribuzione. "Gli investimenti sono tutti in mano alle reti, perché hanno la capacità di trovare clienti e distribuire prodotti", osserva Fuggetta. "Società indipendenti in Francia, Germania o Svezia non hanno problemi a rivolgersi direttamente al cliente finale".
Il governo ha respinto nei mesi scorsi la lettura del fallimento. Il 22 settembre, alla Conferenza Euronext Italia 2026 alla Camera, Freni si è detto colpito, "non con fastidio ma con stupore", dalle letture negative
. Riformare il mercato dei capitali, ha spiegato, è una maratona e non una gara di velocità: oggi forse non si è raggiunto l'ottimo, ma c'è molto più di cinque anni fa. Freni ha anche distribuito i meriti e le assenze. Le casse di previdenza sono state decisive e tre grandi banche hanno partecipato in modo importante. Nessuna delle dieci principali fondazioni bancarie ha invece aderito, e i fondi pensione sono rimasti del tutto fuori. Per il futuro il sottosegretario ha indicato due strumenti. Il primo è un ente per la ricerca sulle PMI quotate, finanziato da tutti i soggetti interessati alla liquidità del mercato. Il secondo sono i conti di investimento agevolati sul modello svedese
, pensati per spostare in Borsa il risparmio fermo sui conti correnti delle famiglie.Fuori dal FNSI: l'ETF di Banca Generali e Intermonte
Nel frattempo c'è chi si è mosso da solo. A luglio Banca Generali
, insieme a Intermonte (entrata nel gruppo a inizio 2025), ha lanciato il progetto PMI2Change. Il primo passo è l'indice Intermonte Valore Italia, che seleziona 100 società
tra le 286 quotate con una capitalizzazione inferiore al miliardo. Il secondo è un ETF a gestione attiva compatibile con i PIR, l'Investlinx Intermonte Valore Italia, che investe soprattutto nei titoli dell'indice.
L'ETF ha raccolto
100 milioni in meno di tre mesi e oggi vale circa 108 milioni di euro. È una cifra paragonabile a quella dei singoli fondi FNSI, che però hanno impiegato molto più tempo e contano anche sulla quota pubblica. L'obiettivo dichiarato è arrivare a 500 milioni nel medio termine
, con flussi stimati tra 1 e 2 milioni di euro al giorno. L'amministratore delegato Gian Maria Mossa ha motivato il progetto con lo sconto, fino al 40%, con cui il mercato valuta le PMI rispetto alle grandi società.Misure mancate e una tassa in più
Il FNSI sta facendo ciò per cui è stato costruito: portare capitale paziente sulle medie imprese quotate. Il problema è che le regole lo indirizzano dove la liquidità c'è già. Sull'EGM l'unico canale che ha funzionato è il mercato primario, cioè le IPO sopra i 10 milioni come Alia Mentis e Giunti Psychometrics. Per le società già quotate resta il pacchetto concordato con l'emittente o con il socio di controllo. Allarga la base azionaria, ma è un'operazione una tantum e non porta un aumento stabile degli scambi. Già a gennaio Intermonte scriveva che l'effetto volano sarebbe arrivato solo con altre misure di accompagnamento
: un sostegno alla ricerca sulle piccole quotate, nuovi incentivi per i PIR e il coinvolgimento dei fondi pensione. Dieci mesi dopo, l'ente per la ricerca e i nuovi incentivi fiscali sono ancora proposte, e i fondi pensione sono rimasti fuori.
Nel frattempo dal governo arriva un segnale di segno opposto
. La legge di bilancio 2027 prevede un nuovo raddoppio della Tobin tax
: l'aliquota sugli acquisti di azioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali passerebbe dallo 0,20% allo 0,40%, quattro volte il livello del 2025. In una lettera a Palazzo Chigi e al MEF
, Borsa Italiana e otto associazioni del settore, tra cui Assogestioni e AMF Italia, avvertono che costi di negoziazione più alti riducono gli scambi e allargano gli spread, con effetti più pesanti sulle medie imprese. E citano proprio il FNSI: lo Stato mette risorse pubbliche per sostenere le quotate e, allo stesso tempo, rende più caro comprarle. L'imposta si applica alle società sopra i 500 milioni di capitalizzazione, una soglia che Francia e Spagna fissano a un miliardo. Il primo raddoppio non ha frenato gli scambi complessivi, ma la seconda stretta arriverebbe su un mercato in cui la crescita della liquidità sta già rallentando.