USA, fiducia consumatori di novembre sale oltre le attese a 103,3 punti

(Teleborsa) - Migliora oltre le attese la fiducia dei consumatori americani. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un aumento dell'indice a 103,3 punti nel mese di novembre, rispetto ai 91,9 punti di ottobre (rivisti da 91,7) e contro i 92,5 attesi dal consensus.



Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori è basato su un campione rappresentativo di 5.000 famiglie americane ed è condotto per il Conference Board dal NFO WorldGroup.



Il Present Situation Index (indice della situazione attuale) — basato sulla valutazione dei consumatori riguardo alle condizioni economiche e al mercato del lavoro nel momento presente — è aumentato di 13,7 punti, raggiungendo quota 132,8. L’Expectations Index (indice delle aspettative) — basato sulle prospettive a breve termine dei consumatori in merito a reddito, condizioni economiche e mercato del lavoro — è migliorato di 9,9 punti, arrivando a 83,6.



"A novembre la fiducia dei consumatori ha registrato una nuova ripresa, probabilmente grazie a una minore incertezza in seguito alle elezioni di metà mandato", ha dichiarato Fergus McCormick, Senior Economist per gli indicatori globali presso il Conference Board. "Dopo due mesi consecutivi di crescita, l’indice principale è tornato ai livelli di fiducia che non si vedevano da gennaio 2025. L’aumento della fiducia è stato trainato da una percezione più positiva delle condizioni attuali e future del mercato del lavoro. Anche la percezione delle condizioni economiche, sia attuali che future, è migliorata in modo marcato. Parallelamente alla crescita dell’indice generale, i consumatori hanno pianificato una spesa leggermente superiore per beni di consumo e vacanze".



(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)

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