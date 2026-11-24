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USA, Indice FHFA prezzi case (MoM) in settembre
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24 novembre 2026 - 15.05
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, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era +0,2%).
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