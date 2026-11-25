Open Fiber: la fibra ottica rilancia servizi e spazi pubblici a Inverno e Monteleone

(Teleborsa) - La fibra ottica di Open Fiber contribuisce alla rigenerazione urbana di Inverno e Monteleone (PV). Nel comune pavese, la rete FTTH (Fiber to the Home, fibra fino a casa) aiuta a rendere nuovamente attrattivi spazi pubblici che rischierebbero di restare inutilizzati e a snellire le procedure della Pubblica Amministrazione.



Esemplare è il caso del piano superiore del municipio, un tempo sede della scuola elementare e oggi scelto da una società di progettazione per insediare la propria attività. La disponibilità di una connessione stabile e ultraveloce rende possibile lavorare dal territorio anche su progetti complessi, condividendo elaborati e file di grandi dimensioni, utilizzando piattaforme di progettazione e condivisione in cloud e sfruttando pienamente le prestazioni in download e upload dell’infrastruttura FTTH.



La connettività ultraveloce è già un fattore di innovazione anche all’interno dell’Amministrazione comunale. Grazie alla fibra, i dipendenti possono utilizzare un sistema avanzato di intelligenza artificiale che non sostituisce le persone ma le affianca, velocizzando le attività più ripetitive, riducendo il tempo dedicato agli adempimenti e concentrando maggiori energie sui servizi a più alto valore per cittadini e imprese.



Open Fiber ha realizzato nel Comune di Inverno e Monteleone la nuova rete pubblica a banda ultra-larga nell’ambito del Piano BUL, l’intervento destinato alle aree bianche che ha interessato da Nord a Sud oltre 6.000 zone rurali e periferiche del Paese nelle quali nessun operatore privato aveva manifestato interesse a investire. L’infrastruttura in fibra ottica FTTH ha raggiunto circa 850 Unità Immobiliari e si sviluppa per oltre 9,5 chilometri, di cui il 63% realizzati riutilizzando infrastrutture già esistenti. Una scelta progettuale che ha consentito di limitare gli scavi, ridurre l’impatto dei cantieri e contenere il consumo di suolo.



"Grazie alla rete di Open Fiber, possiamo finalmente lavorare con una connessione veloce e stabile – dichiara il Sindaco Enrico Vignati - Questo è fondamentale per garantire servizi innovativi, dall’Intelligenza Artificiale, che velocizza il lavoro dei dipendenti comunali permettendo loro di dedicare più tempo alle attività a più stretto contatto con i cittadini, ai corsi online che eroghiamo ai volontari del servizio di Guardia Ecologica in Lombardia. Disporre di questa tecnologia rende il nostro territorio più attrattivo per le imprese e crea nuove opportunità di sviluppo".



"Una connessione affidabile e ad alte prestazioni è essenziale per svolgere le nostre attività di progettazione e coordinamento di cantieri industriali - afferma Mattia Lacchini, socio di Buildtech – La rete in fibra ottica ci permette, ad esempio, di utilizzare piattaforme cloud e programmi CAD che richiedono lo scambio di notevoli quantità di dati e di farlo nel territorio da cui io e diversi colleghi proveniamo. Siamo molto felici di contribuire a dare nuova vita agli spazi dell’ex scuola elementare del Comune: senza la fibra ottica, questa riqualificazione non sarebbe stata possibile".



Così Favorita Dalla Villa, Field Manager di Open Fiber: "Portare la fibra ottica a Inverno e Monteleone significa mettere a disposizione della comunità un’infrastruttura capace di generare opportunità concrete. Siamo particolarmente soddisfatti che la rete del Piano BUL già contribuisca a valorizzare uno spazio pubblico, sostenere il lavoro di un’attività professionale e rendere più efficienti i servizi comunali. Sono esempi che mostrano come la connettività ultraveloce possa ridurre le distanze, favorire l’innovazione e aiutare anche i centri più piccoli a costruire servizi sempre più moderni e vicini alle esigenze dei cittadini".

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