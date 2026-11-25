Zangrillo: IA deve essere supporto dell'uomo, non sostituto

(Teleborsa) - "Il cambiamento non è alle porte, è già dentro i nostri uffici. Un'indagine che abbiamo condotto coinvolgendo oltre 8mila dipendenti pubblici ci dice che tre lavoratori su quattro utilizzano già l'intelligenza artificiale e che l'80% la considera utile, soprattutto per automatizzare le attività ripetitive e analizzare i dati. Sono numeri importanti, che dimostrano come questa trasformazione sia già in atto e quanto sia fondamentale continuare a investire sulle competenze delle nostre persone". Lo ha sottolineato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo a Pistoia al convegno "Chi comanda il futuro? Intelligenza artificiale, lavoro e centralità dell'uomo", organizzato da Falcri Cr Pistoia insieme a Falcri Firenze e Unisin Confasal.



Il ministro ha poi proseguito: "Il nostro approccio poggia su due principi fondamentali: l'intelligenza artificiale deve essere un supporto dell'uomo, non un sostituto, e la decisione deve restare umana. Un algoritmo può suggerire e prevedere, ma una scelta che incide sulla vita di un cittadino o di un'impresa deve avere sempre un nome e un volto. Per questo non possiamo limitarci a fornire strumenti tecnologici sempre più avanzati: dobbiamo accompagnare le persone nel cambiamento, investendo sulla formazione e valorizzando le loro competenze".



Un percorso che, come sottolineato dal ministro, si traduce anche in progetti concreti per la modernizzazione della Pubblica amministrazione: "Penso ad Agorà, un ecosistema di soluzioni di intelligenza artificiale che stiamo sperimentando per accompagnare i dipendenti pubblici in ogni momento della loro vita professionale, dall'ingresso nell'amministrazione alla formazione e alla crescita professionale. Stiamo inoltre utilizzando l'intelligenza artificiale nel reclutamento, attraverso nuove funzionalità integrate nel portale inPA, come Skill Matrix, che mette in relazione i profili professionali con le opportunità di lavoro pubblico". "La vera sfida è fare in modo che l'innovazione non venga subita, ma sia compresa e condivisa. Dobbiamo sviluppare competenze che ci consentano non soltanto di utilizzare le nuove tecnologie, ma anche di governarle, senza perdere mai di vista la centralità dell'uomo. Perché il futuro non è nelle mani delle macchine, né di chi dispone di più dati o di maggiore potenza di calcolo. Il futuro è nelle mani delle nostre persone, di chi ha il coraggio di formarsi, di cambiare e di assumersi delle responsabilità", ha concluso Zangrillo.

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