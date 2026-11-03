Profilo Ata posizioni economiche, ricostruzioni di carriera ed indennità di direzione per i Dsga

"Prosegue il tavolo per ilin particolare per quanto riguarda iluna migliore definizione dei compiti appartenenti ai diversi profili professionali; l’incremento dell’indennità di direzione per il DSGA, mediante lo scorporo della parte variabile dal fondo di istituto, liberando così risorse per consentirne il riconoscimento mensile direttamente in cedolino ai colleghi.Chiediamo inoltree, di conseguenza, nell’utilizzo, che non deve più essere considerato una concessione da parte del datore di lavoro, ma uno strumento alternativo di organizzazione del lavoro". Lo ha dichiarato"Sul fronte ministeriale,attraverso lo scorrimento e le operazioni di compensazione, che devono essere velocizzate da parte degli Uffici scolastici regionali, anche mediante l’accredito della mensilità di settembre, che non era stata precedentemente liquidata.Abbiamo inoltre sollecitato, per l’ennesima volta,, con un aggiornamento di SIDI che consenta di lavorare gli atti di competenza delle istituzioni scolastiche senza dover ricorrere all’applicativo dell’INPS.Un altro tema riguarda, dal momento che il sistema è fermo ormai da due contratti, le cui parti economiche sono già state sottoscritte, impedendo alle scuole di lavorare le ricostruzioni di carriera", conclude Sorrentino.