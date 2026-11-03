Profilo Ata posizioni economiche, ricostruzioni di carriera ed indennità di direzione per i Dsga

"Prosegue il tavolo per il Rinnovo contrattuale della parte normativa 2025- 2027
. Restano ferme le richieste già avanzate nelle precedenti sedute,
in particolare per quanto riguarda il personale ATA:
una migliore definizione dei compiti appartenenti ai diversi profili professionali; l’incremento dell’indennità di direzione per il DSGA, mediante lo scorporo della parte variabile dal fondo di istituto, liberando così risorse per consentirne il riconoscimento mensile direttamente in cedolino ai colleghi.
Chiediamo inoltre una maggiore flessibilità nella predisposizione del piano delle attività
e, di conseguenza, nell’utilizzo dello smart working
, che non deve più essere considerato una concessione da parte del datore di lavoro, ma uno strumento alternativo di organizzazione del lavoro". Lo ha dichiarato Alberico Sorrentino, capo dipartimento Anief - Condir.
"Sul fronte ministeriale, abbiamo chiesto un ulteriore sblocco delle posizioni economiche,
attraverso lo scorrimento e le operazioni di compensazione, che devono essere velocizzate da parte degli Uffici scolastici regionali, anche mediante l’accredito della mensilità di settembre, che non era stata precedentemente liquidata.
Abbiamo inoltre sollecitato, per l’ennesima volta, l’Amministrazione su altri argomenti, in particolare sull’eliminazione di Passweb dalle scuole
, con un aggiornamento di SIDI che consenta di lavorare gli atti di competenza delle istituzioni scolastiche senza dover ricorrere all’applicativo dell’INPS.
Un altro tema riguarda l’aggiornamento di SIDI con le nuove tabelle contrattuali
, dal momento che il sistema è fermo ormai da due contratti, le cui parti economiche sono già state sottoscritte, impedendo alle scuole di lavorare le ricostruzioni di carriera", conclude Sorrentino.
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