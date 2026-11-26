Manovra: verso retromarcia su Superbonus, via spalma crediti

(Teleborsa) - In arrivo un'altra importante correzione per la manovra: dopo la retromarcia sui tagli alla scuola e la quasi certa trasformazione della flat tax giovani in una consistente detassazione per neo assunti e under 35, si fa spazio anche l'eliminazione tout court dello spalma crediti del Superbonus. "Stiamo lavorando per cancellarlo", anticipa il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi al termine del nuovo vertice di maggioranza per fare il punto.



Manovra: verso retromarcia su Superbonus



Una riunione seguita a un Cdm nel quale il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, avrebbe lanciato un appello ai colleghi per ridurre le proposte di emendamenti ministeriali, al momento una novantina. Un monito, quello di Ciriani, condiviso anche dalla premier Giorgia Meloni con un appello: "Cerchiamo di fare un percorso ordinato".



La linea è sempre quella della prudenza



Insomma, niente fughe in avanti il messaggio arrivato i partiti anche nella riunione della mattina a Palazzo Chigi con, tra gli altri, il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro Giancarlo Giorgetti e la ragioniera generale dello Stato Daria Perrotta con presidente della commissione Bilancio Giuseppe Mangialavori, i capigruppo e i relatori di maggioranza. "Il quadro delle risorse" per la manovra "è quello" già delineato, avrebbe ribadito il titolare del Mef in quella sede con Perrotta che avrebbe ricordato che l'uscita dalla procedura di infrazione "è la priorità".



Pensioni e condono, Salvini in pressing



"I saldi sono blindati come è chiaro a tutti", sottolinea senza troppi giri di parole Meloni ai suoi vice. Ma l'asticella della tensione è pronta ad alzarsi su temi come pensioni e condono. E va proprio in questa direzione l'affondo di Ylenja Lucaselli, in quota FDI, su Quota 64. "Il fondo pensioni - dice - sicuramente non è una priorità in questo momento perché l'uscita anticipata, secondo me, va discussa in maniera molto più approfondita". Medesima linea sul condono con la proposta del ministro dei Salvini che spiega "verrà integrata con elementi aggiuntivi di FdI". Quel che succederà nelle prossime ore non è dato saperlo ma tra i salvinini serpeggia certamente malumore.

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