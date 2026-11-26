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Prezzi produzione Francia (YoY) in ottobre
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26 novembre 2026 - 09.00
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Prezzi produzione in ottobre su base annuale (YoY) +8,2%
, in aumento rispetto al precedente +6,9%.
(Foto: Stephen Finn - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
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