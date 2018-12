Ci era andato giù duro con la BCE, l'ex Governatore della Banca d'Inghilterra, il grande Merving King, sostenendo che è un istituto senza né tradizione né cultura.

Un mostriciattolo tecnocratico, aggiungiamo noi, conUn organo che si è costituito sovrano, paludandosi dietro il Trattato di Lisbona, che ha concesso garanzie di autonomia ed indipendenza assolute ad un Sistema Europeo di Banche Centrali che sfiorano la Sacralità. Un Sultanato della Sublime Porta.I suoi Vertici non possono ricevere indicazioni dai Governi, hanno la Scienza Infusa.Salvo poi a vedere come agisce.Per operare correntemente,, facendo una media mediata per far finta di essere imparziale: non sa neppure valutare in modo diretto, autonomo ed indipendente il soggetto, Banca, Stato o Impresa, ai quali anticipa fondi, prende in garanzia i titoli emessi, acquista i bond.Già questo fa sorridere:Si sgrava di ogni responsabilità? Forse è incapace. Lo è!Il dubbio è divenuto certezza in questi giorni: è emerso un carteggio tra l'attuale Presidente del Bundestag ed ex-Ministro delle finanze tedescoe la Presidente della Vigilanza Unica BCE,, in cui il primo contesta le procedure, i potenziali conflitti di interessi, le garanzie di riservatezza ed i costi di affidamento degli stress test bancari a soggetti esterni, Fondi di investimento americani e società di consulenza.Peggio che andar di notte:. Poveretti, non sapevano che fare ed andavano di fretta!Non avevamo dubbi, visto il, con assurdi obblighi di ricapitalizzazione imposti in piena crisi e richieste imperiose diUna severità appaltata, un tanto al Kilo, sulla quale si stanno facendo fare i soldi sulle spalle dei nostri risparmiatori e delle imprese in difficoltà.Agisce sulla base di rating esterni ed affida all'esterno gli stress test.BCE: Vuoto Empireo.