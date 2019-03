L'Unione dei Furbetti

Tutti europeisti, ma solo a parole.

Nei fatti, però, l'anello al naso non ce l'ha nessuno: quando si tratta di difendere l'interesse nazionale, non si va mai per il sottile.Ha destato scalpore, almeno in Francia, il fatto che il governo olandese abbia acquistato sul mercato un bel po' di azioni della joint-venture Klm-Air France , per portare la propria quota di partecipazione allo stesso livello di quello francese.La stessa cosa sta accadendo nel, nell'ambito della alleanza franco-nipponica tra: i giapponesi mordono il freno, e non ci stanno a fare i portatori d'acqua.Così va il mondo: gli interessi nazionali sono determinanti. Ad ogni azione, corrisponde una reazione.Il motivo è presto detto: con il Patto di Aquisgrana, Francia e Germania hanno deciso di allearsi per fare massa critica anche nel campo industriale, in modo da affrontare ad armi pari la concorrenza dei colossi americani e cinesi. In particolare, i due governi vorrebbero che l'Antitrust europeo modificasse i propri orientamenti al fine di, anche a costo di sacrificare la concorrenza in ambito comunitario: il "mercato rilevante" è il mondo. La richiesta è stata formulata subito dopo la bocciatura della fusione nel settore ferroviario tra la francese Alstom e la tedesca Siemens Per essere chiari: agli Olandesi non va giù che i Francesi facciano la parte del leone nell'alleanza tra i due vettori aerei. Ed hanno cominciato con le contromisure azionarie.L'Olanda, il Belgio, il Lussemburgo, la Danimarca, la Svezia, ed i piccoli Paesi del Baltico come la Lettonia, la Lituania e l'Estonia, hanno timore di venire risucchiati nel vortice del dopo Brexit: