Uno Yuan debole, che però rende tanto

Il mondo delle monete è bello perché è vario.

La, lae la, per contrastare gli effetti recessivi della epidemia di Covid-19,comprando rispettivamente titoli di Stato del Tesoro americano, emessi dai Paesi aderenti all'euro e dal Tesoro nipponico.Mentre proclamano ufficialmente l'obiettivo di evitare la deflazione dei prezzi al consumo, ottengono il risultato concreto di deprimere i tassi di interesse sui debiti pubblici, che sono in territorio negativo sulle emissioni decennali: i rendimenti delle obbligazioni statunitensi, giapponesi e tedesche sono rispettivamente dello 0,597%, 0,023% e -0,515%.Comprando titoli di Stato, considerati "" dal mercato, creano una. Ne beneficiano i conti pubblici, portati in deficit per sostenere l'economia in recessione, poiché si finanziano a tassi estremamente convenienti. Nel caso dei tassi negativi pagati sui Bund a 10 anni, gli investitori pagano per essere creditori dello Stato tedesco: si accontentano di rimetterci sul capitale, piuttosto che rischiare con altri asset. Un'altra conseguenza di questa immissione continua di liquidità è la disponibilità di risorse a costi irrisori per coloro che vogliono effettuare acquisti in Borsa: nonostante i pessimi risultati dell'economia reale e le prospettive non tranquillizzanti, i corsi azionari sono rimasti pressoché invariati.