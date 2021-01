La Grande Razzia

Le crisi sono una occasione imperdibile per portarsi via tutto da chi è in difficoltà.

la rendita sui debiti pubblici è stata colpita duramente ;

è stata ; con i rendimenti negativi, talora anche per le obbligazioni private, i bond diventano un impiego finanziario in perdita ;

; i tassi di interesse sui prestiti sono talmente bassi che alle Banche non conviene più erogare il credito: il margine tra raccolta ed impieghi non copre i costi ed il rischio;

che alle Banche non conviene più erogare il credito: il margine tra raccolta ed impieghi non copre i costi ed il rischio; la moneta si svaluta in continuazione , per via delle colossali immissioni di liquidità operate dalle Banche centrali: mentre si osannano i continui record dei valori quotati in Borsa, in realtà servono sempre più soldi da un giorno all'altro per comprare il medesimo asset;

, per via delle colossali immissioni di liquidità operate dalle Banche centrali: mentre si osannano i continui record dei valori quotati in Borsa, in realtà servono sempre più soldi da un giorno all'altro per comprare il medesimo asset; i dividendi azionari si riducono percentualmente ad un nulla, considerando il valore astronomico dei titoli.

rilevandoli dai fallimenti ;

; escutendo i pegni sui prestiti non onorati ;

; comprando gli NPL dalle Banche a percentuali risibili rispetto al valore facciale del credito e subentrando nelle sottostanti garanzie reali e personali;

dalle Banche a percentuali risibili rispetto al valore facciale del credito e subentrando nelle sottostanti garanzie reali e personali; con il venir meno del divieto di Patto Marciano, il finanziatore diventa immediatamente proprietario del bene messo a garanzia, in caso di insolvenza, senza dover procedere con una procedura esecutiva e la messa giudiziale all'asta.

Il mondo della Finanza lo sa bene: "Si compra solo dalle persone disperate!".Fare i soldi come una volta è ormai maledettamente difficile, visto che:A questo punto, mettere a frutto i fallimenti di massa e prendersi tutto.La Finanza ha bisogno di asset freschi, da mettere a libro: