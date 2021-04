Riscaldamento Globale, Guerra Fredda

Rispetto alla controversa decisione di Donald Trump di ritirare l'adesione degli USA dall'Accordo di Parigi sul Clima, l'immediato, ma ampiamente previsto cambiamento di fronte della Amministrazione Biden segna una svolta decisiva nella strategia americana volta a mantenere la sua sempre più insidiata egemonia.

Laper un verso e laper l'altro, assai più vigorosamente dell'Unione europea, rivendicano infatti da tempo un ruolo alla pari in un sistema delle relazioni internazionali non più fondato sull'eccezionalismo statunitense, unica superpotenza globale dopo la dissoluzione dell'URSS, ma multipolare.americane nei confronti dei partner che da decenni accumulano consistenti attivi strutturali: la leva dei dazi imposti sulle merci importate ne era lo strumento principale., che riguardava anche il, lae laL', che è stata raggiunta di recente attraverso lo sfruttamento dei, ha contribuito a ridurre la bolletta energetica che aveva appesantito per anni la sua bilancia commerciale. Ma lo sfruttamento economico di questa fonte, che si basa su pozzi piccoli, di costoso sfruttamento e di rapido esaurimento,: un loro livello troppo basso manderebbe fuori mercato il prodotto americano provocando il fallimento delle migliaia di imprese che in America coltivano questi giacimenti.