Troppi Otto Shock

Assistiamo all'accavallarsi di troppi eventi avversi, violenti, che hanno inciso profondamente sulle economie, sui sistemi finanziari, creando effetti perversi.

Ilè stato determinato dalla. Due anni di, la più grave da un secolo a questa parte, ha prodotto a partire dal primo trimestre 2020 una caduta generalizzata della produzione, con la brusca interruzione di molti processi industriali e commerciali, modifiche comportamentali profonde come il lavoro e l'insegnamento a distanza, la interruzione della totalità dei trasporti passeggeri per via aerea e quella di intere catene logistiche, per via terrestre e via nave. Ciò ha comportato nuove perdite, in alcuni casi l'abbandono dell'attività., prestato garanzie sui prestiti, ridotto nuovamente i tassi di interesse, che in taluni casi erano ancora fermi per via degli interventi assunti per contrastare la doppia crisi del 2008-2010.E' stata accumulata da parte delle famiglie una enorme capacità di spesa: una parte dei sussidi ricevuti è stata tesaurizzata in via precauzionale, accrescendo ulteriormente il risparmio ulteriore che è tipico dei momenti di crisi. Si sono aggiunte ulteriori "somme non spese" per via della impossibilità di fruire di molte attività turistiche e ricreative (ristoranti, spettacoli, partite sportive, cinema, teatri).Gli, limitandosi alla razionalizzazione dei processi produttivi fortemente compromessi dalla crisi sanitaria e dalle misure restrittive volte al contenimento dei contagi.