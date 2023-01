Green Economy? La Grande Muraglia dei Paesi ricchi

L'aumento dei costi per i consumatori occidentali era già cominciato con le tasse introdotte per finalità ambientali, come le aste che in Europa si svolgono per l'aggiudicazione dei diritti di emissione di CO2 cui partecipano i produttori di energia, le industrie fortemente inquinanti come quelle siderurgiche ed i cementifici, e le compagnie aeree.

In, era stata, riducendo da 100 a 90 Km/h la velocità massima sulle strade statali: la protesta dei Gilet Jaune è stata la risposta sociale a queste decisioni.La, con il passaggio dalle fonti di origine fossile a quelle rinnovabili, sconta un differenziale di costi e di efficienza che va colmato artificialmente, facendo costare di più le prime attraverso la tassazione. Vero è che, poi, gli incassi derivanti agli Stati da questi prelievi devono essere utilizzati per agevolare gli investimenti nelle fonti rinnovabili.Si innesca così un ciclo virtuoso che favorisce gli equilibri ambientali: a metà secolo, infatti, i Paesi Occidentali si sono impegnati a raggiungere la parità nelle emissioni di carbonio. Al, un anno fa a Glasgow,più avanti nel tempo, di un decennio circa.Siamo in una: smantelliamo intere filiere produttive, ad esempio sostituendo le automobili con motori a combustione interna con sistemi ibridi o con trazione a batteria, completamente elettrica. Norme sempre più restrittive si applicano ad altri settori, per migliorare l'efficienza energetica ed ottenere la riduzione delle emissioni di CO2.E' di tutta evidenza che: è quanto mai difficile immaginare che Paesi come l'India, ad esempio, possano vietare la produzione delle auto a benzina o diesel entro il 2035, come è stato deciso dalla Unione europea.