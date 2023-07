Cose Turche, ma soprattutto Bizantine

Da anni, lastupisce le diplomazie di tutto il mondo per lache dimostra nell'occupare, per la straordinaria fertilità delle iniziative che mette in campo e per la capacità di legare ogni soluzione che propone alla creazione di nuovi problemi.Una, che si richiama al comportamento dell'Impero di Bisanzio: era troppo piccolo e circondato da popolazioni ostili per poter adottare le politiche di potenza di Roma, e quindi doveva creare condizioni di continua incertezza che rendessero le alleanze sempre molto complesse da gestire ed i rapporti con i nemici sempre in grado di prefigurare possibili terreni di intesa.Ogni colpo di scena prelude ad un'altra mossa a sorpresa, ma soprattutto è calcolato per provocare le reazioni degli interlocutori.In questi giorni, la prima notizia ad aver suscitato clamore è stata lache si erano arresi alle truppe russe dopo una complessa trattativa diplomatica, che prevedeva che sarebbero stati trattenuti in Turchia fino alla fine delle ostilità: era indubbiamente uno sgarbo fatto a Mosca ed un favore reso a Kiev, di cui non si comprendeva bene il motivo.Nel frattempo, il tempo stringeva su quattro questioni di grande rilievo: la, non ancora perfezionatasi per la solitaria contrarietà espressa da Ankara che si era lamentata della protezione offerta da Stoccolma a presunti terroristi turchi; lae su cui vigila la Turchia per evitare che ci sia un traffico di armi sulle navi che arrivano nei porti ucraini per imbarcare i cereali; la, dagli F-35 agli F-16, bloccati da una decisione congressuale a Washington per ritorsione nei confronti dell'acquisto di armamenti russi da parte di Ankara; la, per evitare la formazione di un vero e proprio Kurdistan che leghi insieme le popolazioni curde che risiedono nel nord dell'Iraq a quelle che vivono nel nord della Siria. La questione siriana è particolarmente spinosa per gli Usa, che hanno subìto lo smacco di una Russia schierata da anni a difesa del regime di Assad, che pure era stato accusato di atti di violenza inaccettabile nei confronti delle proteste della popolazione inerme, facendo uso di gas letali.