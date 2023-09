Salario Minimo, tra Stato e Mercato

Se c'è un problema ancora oggi, per l'Italia, è quello di sentirsi un Paese europeo come tutti gli altri, dimenticando quella che è stata la sua Storia. E, peggio ancora, di pensare che i rapporti di forza internazionali ne siano una componente trascurabile, quando sono invece determinanti sotto il profilo politico, economico, monetario e finanziario: dalla partecipazione alla Nato alla costituzione della Comunità economia europea, dal Serpente monetario all'Euro, dalle politiche monetarie della Federal Reserve a quelle della Bce, dall'ingresso dei Paesi ex-comunisti nell'Unione europea a quello della Cina nel Wto, dalla crisi petrolifera del '73 a quella finanziaria americana del 2008, fino alla violenta contrazione del credito internazionale dopo la crisi dell'Eurozona nel 2010, l'economia dipende in modo determinante dal contesto internazionale.

E, a differenza della Spagna, del Portogallo, della Francia, dell'Inghilterra, ma anche dell'Olanda e del Belgio,, di cui per secoli ha saccheggiato le risorse. La accumulazione del capitale è stata dolorosa e lentissima, per vie interne, per via di un territorio prevalentemente collinare e montuoso,che sono state fondamentali per la industrializzazione e la crescita economica della Germania, Paese pure esso arrivato tardi alla unificazione e senza colonie fino all'ultimo scorcio dell'Ottocento, quando andò ad occupare come l'Italia ciò che era "rimasto libero" in Africa.Non è con il lavoro che ci si arricchisce:. Nessuna competizione è possibile con i Paesi che hanno potuto approfittare per secoli delle materie prime importate dalle colonie sulla base di condizioni capestro, e che ancora oggi riesportano loro la propria produzione interna impedendone lo sviluppo, o quelli come gli Usa che hanno sviluppato la propria economia vendendo ai Paesi europei alleati i propri prodotti agricoli ed industriali durante le due Guerre Mondiali.La Storia dell'Italia va letta dunque nel contesto internazionale: ildel Novecento era pienamente coerente con la ripresa generale dell'economia europea dopo la guerra, in un contesto caratterizzato da pochi grandi complessi industriali in mano privata e dalla gran parte dell'economia in mano pubblica.